Суд задерживает назначение даты заседания по отводу судьи по делу Бутягина

Окружной суд Варшавы задерживает назначение даты заседания по отводу судьи и назначении нового. Об этом сообщили его близкие в Telegram-канале.

© Государственный Эрмитаж

Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря 2025 года в ходе его европейского лекционного тура. Варшавский суд принял решение об аресте археолога, польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы. По словам адвоката Бутягина, ожидается решение судебной инстанции о назначении нового судьи, а также новая дата заседания. Это должно произойти до 2 февраля, уточнил адвокат.

"Главной новости - даты заседания по отводу судьи - по-прежнему нет: по неясным причинам суд задерживает ее назначение. После решения по отводу будет назначена новая дата слушания по экстрадиции - либо с тем же судьей, либо с новым", - говорится в сообщении.

По информации близких, российский археолог Бутягин в относительно хорошем психическом и физическом состоянии.