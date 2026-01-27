В Рязанской области мужчину арестовали за убийство пасынка

Поиски пропавшего в Рязанской области молодого человека закончились арестом сожителя его матери. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

© Газета.Ru

Об исчезновении 26-летнего мужчины стало известно в начале января. Как рассказал возлюбленный матери пропавшего, он заметил, как молодой человек ушел из дома и не сказал ему, куда. После этого родственник на связь не выходил.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Как удалось выяснить следователям, в день исчезновения между пьяным сожителем и мужчиной произошел конфликт. Оппонент избил пропавшего, после чего тот скончался.

«В целях сокрытия преступления фигурант поместил тело мужчины в яму для сбора мусора, находящуюся на придомовой территории, прикрыл его ветками и поджег», – сообщается в публикации.

На данный момент фигурант находится под стражей. Сотрудники СК выясняют все обстоятельства произошедшего.