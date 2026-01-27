Российская школьница возле бара напала с кирпичом на мужчину

Несовершеннолетнюю школьницу обвиняют по статье о покушении на убийство мужчины в Петрозаводске. Об этом пишет «Лента.ру» о ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по региону.

Несовершеннолетняя в состоянии алкогольного опьянения в октябре 2025 года вступила в конфликт с 41-летним мужчиной возле бара на одном из улиц города.

Девушка нанесла прохожему удары по голове и телу, используя малозначительный повод. Пострадавший переместился во двор дома, где сел на землю рядом со строительным вагоном.

Однако нападавшая проследовала за ним и нанесла еще более десяти ударов ногами по жизненно важным органам, ударила трубой по телу и кинула кирпич в голову.

Закончить свой преступный умысел ей не дали прохожие, которые вызвали полицию.

Несовершеннолетнюю задержали, она находится под домашним арестом. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

