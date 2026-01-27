Лыжница в Китае выжила после нападения снежного барса благодаря шлему

Хищник внезапно атаковал женщину, прижав ее к земле. Очевидцы происшествия заметили кровь на лице пострадавшей и немедленно бросились на помощь. Жизнь туристке спас защитный шлем, который предотвратил получение смертельных травм головы во время схватки. Отогнать агрессивное животное удалось лыжному инструктору, который использовал для этого палки.

Пострадавшая была оперативно госпитализирована в ближайшее медицинское учреждение. Врачи оценивают состояние женщины как стабильное, серьезной угрозы для ее жизни в данный момент нет.

Специалисты напоминают, что снежные барсы являются крайне опасными хищниками, и приближение к ним в естественной среде обитания недопустимо даже ради уникальных кадров.Ранее в США более 300 крыс захватили жилой дом.