Российского актера задержали с наркотиками на трассе под Воронежем

Актера воронежского театра «Попкорн Драма» Дмитрия Лысенко задержали с наркотиками. Об этом во вторник, 27 января, сообщило издание «Вести Воронеж» со ссылкой на источник.

© Вечерняя Москва

По информации издания, задержание произошло вечером 23 января. 33-летнего артиста остановили, когда он ехал с друзьями из села Нижнее Турово в сторону Воронежа. Полиция сообщила, что Лысенко попросили поднять руки для проверки, и из его карманов выпало около 12 пакетиков, предположительно, с марихуаной.

Вещество отправили на экспертизу. В настоящее время актер находится под подпиской о невыезде, МВД проводит проверку по данному инциденту.

— Дмитрий Лысенко также преподает в центре современной драмы, — говорится в материале.

В сентябре прошлого года произошла похожая ситуация с российской актрисой Аглаей Тарасовой. Ее задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово, у нее в вейпе был гашиш. На артистку завели уголовное дело. Подробнее об этом инциденте рассказала «Вечерняя Москва».

Позже Домодедовский городской суд признал артистку виновной по делу о контрабанде наркотиков и назначил ей три года условно, а также штраф в размере 200 тысяч рублей.

При этом Аглая Тарасова — далеко не единственная знаменитость, попавшаяся на наркотиках. Ранее гашишное масло и марихуану нашли у бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля, прилетевшего в Москву из Нью-Йорка. Наркотики были завернуты в полиэтилен и спрятаны в кроссовки.