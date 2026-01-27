СК возбудил дело после убийства мужчиной жены в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства жителем Сергиева Посада своей жены. Мужчина также ранил соседку по дому.

Об этом во вторник, 27 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.

— Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины и покушения на убийство ее соседки, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Мужчина напал на супругу в квартире и ранил ее ножом. Женщина побежала за помощью к соседям. Однако муж настиг ее и убил. Он также ранил ножом соседку, ее доставили в больницу.

После этого мужчина совершил суицид. Его тело нашли под окнами дома. Следователи осмотрели место трагедии. Правоохранители допрашивают очевидцев инцидента.