Тюменский бизнесмен украл из магазинов 1,5 тонны огурцов

В Тюмени предприниматель украл 1,4 тонны огурцов и 400 килограммов бананов в двух гипермаркетах для последующей продажи на рынках.

Об этом во вторник, 27 января, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) России.

— В течение недели он приходил в магазины, брал гидравлическую тележку для перевозки поддонов и загружал в нее коробки с фруктами и овощами. Затем на кассах самообслуживания оплачивал лишь небольшую часть товара и покидал торговые точки, — говорится в сообщении.

Похищенные продукты мужчина клал в личный автомобиль ВАЗ‑2104 и отвозил в свой киоск, который расположен на городском рынке. Общая сумма причиненного бизнесменом ущерба составила около 300 тысяч рублей. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовные дела по статье о краже, передает сайт МВД Медиа.

