Мужчина зарезал сожительницу и ранил соседку во время конфликта в Подмосковье

Мужчина зарезал сожительницу и ранил соседку во время конфликта в Сергиевом Посаде, сообщила пресс-служба Следственного комитета Подмосковья.

По предварительной информации, инцидент произошел 27 января. В ходе конфликта злоумышленник ударил девушку ножом. Пострадавшая побежала к соседям за помощью, однако мужчина догнал ее и нанес еще несколько ударов. Кроме того, он ранил соседку, которая открыла дверь.

Сожительница нападавшего погибла на месте, вторая пострадавшая госпитализирована. Следователями возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство.

Проводится осмотр места происшествия и допросы, планируется назначение судебных экспертиз. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Ранее жительница Орехово-Зуева поссорилась со своим знакомым и избила его пластиковым стулом. После этого она взяла нож и нанесла мужчине ранения в области груди и предплечья. В результате последний умер. Очевидец вызвал на место происшествия врачей скорой помощи и сотрудников полиции. Спустя время злоумышленница была задержана, ей предъявлено обвинение в убийстве знакомого.