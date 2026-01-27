Появились подробности трагедии в подмосковной Балашихе

В результате пожара в нелегальном хостеле в подмосковной Балашихе погибли четыре человека. Возгорание произошло в трехэтажном частном доме в квартале Зворыкино. Сотрудникам МЧС удалось спасти 17-летнего подростка и еще нескольких человек. После ликвидации пожара в хостеле обнаружили четверых погибших — все оказались кубинцами.

Причиной возгорания, по данным следствия, могло стать неосторожное обращение с огнем. Как пишет РИА Новости со ссылкой на источники, в доме за неуплату было отключено электричество, из-за чего жильцы жгли костер, чтобы согреться.

Читать новость полностью

Пострадавшие при пожаре в подмосковной Балашихе жгли угли в помещении. Всего в доме жили 11 человек, восемь из них — иностранцы.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Очаг возгорания расположен на втором этаже, в месте, где пострадавшие жгли угли для обогрева», — говорится в сообщении.

Силовики изъяли с места происшествия предметы, имеющие значение для следствия. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Следствием устанавливаются лица, причастные к организации проживания пострадавших, заключили в ведомстве.

Читать новость полностью

Мужчина, которого спасли при пожаре в хостеле в Балашихе, помог пожарным спасти своего сына. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Прибывшие [на место тушения] огнеборцы обнаружили в доме дезориентированного мужчину. Он сообщил, что в комнате остался его ребенок. В условиях плохой видимости и высокой температуры пожарные нашли ребенка и вынесли его на руках в маске спасаемого", - сказали в министерстве.

Читать новость полностью

Кубинцы жили в доме в Балашихе в холоде и без электричества. Об этом рассказала «Звезде» соседка Елена. Она предположила, что постояльцы разжигали костры внутри здания, чтобы согреться.

Проживающие каждое утро ходили по 10-12 человек на железнодорожную станцию. Самого хозяина соседи не видели.

«В том доме нет ни отопления, ни электричества. Это рассказывали работники кладбища, говорили: "Как они там вообще живут?" Костры жгли, может, чтобы согреться. Вчера вообще холодно было», - сказала Елена.

Читать новость полностью

Хостел в подмосковной Балашихе, где произошел пожар с летальным исходом, принадлежит председателю регионального отделения Союза пенсионеров России Игорю Корнееву и его супруге. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

По информации журналистов, еще в 2017 году Корнеев сдавал квартиру на улице Октября в Реутове мигрантам. Тогда суд запретил ему размещать хостел в этом жилом помещении из-за системных нарушений: жилье использовалось не по назначению, а проживание постояльцев осуществлялось с нарушением миграционного учета.

В квартире были выявлены иностранные граждане без регистрации, которых привлекли к административной ответственности. По данным источника "112", у владельцев могло быть несколько подобных объектов.

Читать новость полностью