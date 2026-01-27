Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу иноагента Ходорковского*

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России в отношении бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского*.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 27 января, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Утверждено обвинительное заключение в отношении Михаила Ходорковского*. Он обвиняется по п. «в, д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации), — рассказала Нефедова.

По данным следствия, Ходорковский* дважды распространил ложную информацию о действиях российских солдат против мирного населения Украины. Мужчина находится в розыске. Его заочно отправили в СИЗО. Материалы дела направили для рассмотрения в Мещанский суд Москвы.

В октябре прошлого года ФСБ возбудила в отношении Ходорковского дело о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Позднее обвиняемого внесли в список террористов и экстремистов в России.

*Признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов.