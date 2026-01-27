Жительница Твери «женила» на себе пенсионера, оставив его без квартиры

86-летний житель Лихославля в Тверской области познакомился с 77-летней женщиной из Твери через объявление в местной газете, и между ними завязались отношения. Однако все закончилось уголовным делом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

© Вечерняя Москва

По версии следствия, вскоре после знакомства женщина переехала к своему новому партнеру, а затем провернула мошенническую схему.

— Она обманом убедила пенсионера составить расписку на сумму более 1 700 000 рублей, а также подписать договор купли-продажи на его квартиру. В этом время фигурантка оказывала на пенсионера психологическое давление, настраивала его против его родных, и, завладев квартирой, убедила пожилого жениха вступить с ней в брак, — говорится в ведомственном сообществе в социальной сети ВКонтакте.

Мужчина случайно узнал, что квартира не принадлежит ему — это заметила соседка, увидевшая квитанцию за коммунальные услуги с другой фамилией владельца. Пенсионер осознал, что что-то не так, посоветовался с родственниками и обратился в полицию. В МВД было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

