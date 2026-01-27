Появились подробности ЧП в хостеле в Балашихе

В СК РФ сообщили, что в загоревшемся нелегальном хостеле в Балашихе проживали 11 человек. Об этом пишет РИА Новости.

По информации СК, 8 из проживавших там человек являются иностранцами. В качестве причины пожара называют неосторожное обращение с огнем — проживающие жгли в помещении угли для обогрева.

«Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области продолжают работу на месте пожара в частном доме в городе Балашихе, в котором погибли четыре человека и пострадал подросток. Установлено, что на территории домовладения проживали 11 человек, восемь из которых — граждане иностранного государства. Очаг возгорания расположен на втором этаже, в месте, где пострадавшие жгли угли для обогрева», — сообщили в СК.

Напомним, что после пожара в частном доме в Балашихе были найдены тела двух мужчин и двух женщин. Кроме того, был госпитализирован подросток с признаками отравления. Позже стало известно, что здание использовалось как нелегальный хостел.

Ранее стала известна личность владельца хостела в Балашихе.