Появились подробности жестокой резни в Сергиевом посаде

В Московской области мужчина во время ссоры нанес жене несколько ударов ножом. После этого он набросился на соседку, которая прибежала на крики жертвы и пыталась разнять супругов, пишет Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел во вторник, 27 января, в ЖК «Виктория Парк» в Сергиевом посаде.

По словам очевидцев, супруги сильно поссорились. В порыве гнева мужчина схватил нож и бросился на жену. От полученных ранений она скончалась на месте.

СК: пострадавшие в пожаре в Балашихе жгли угли в помещении

Соседка выжила, ее госпитализировали в тяжёлом состоянии, у неё множественные ножевые ранения. После драки мужчина выпрыгнул в окно. Его бездыханное тело нашли под окнами квартиры.

«По предварительным данным, в комнате также находился ребенок, он не пострадал», — отметил источник.

Ранее сообщалось, что мужчину зарезали во время ссоры в Москве. На теле погибшего насчитали порядка 60 ножевых ранений.