Юмориста Останина* удалили из зала суда во время заседания

Комик Артемий Останин* во время своего выступления в суде потребовал прекратить уголовное дело в его отношении. Судья сделала ему несколько замечаний, после чего удалила мужчину из зала инстанции.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 27 января, сообщил корреспондент из зала суда.

— Судья сделала обвиняемому несколько замечаний, однако тот не реагировал, и она удалила его из зала и объявила перерыв в судебном заседании, — пишет РИА Новости со ссылкой на журналиста.

Останин* требовал компенсировать ему каждый день нахождения под стражей. Он также просил признать его арест незаконным и прекратить уголовное дело.

Останина* обвиняют в разжигании ненависти и оскорблении чувств верующих. Причиной стали его выступления. Во время одного из концертов мужчина неудачно пошутил, назвав инвалида «скейтером без ног». Впоследствии запись с выступления выложили в интернет, и ее увидели активисты. Они обратились в Следственный комитет России, после чего в отношении Останина* завели уголовное дело. Для комика запросили наказание в виде пяти лет и 11 месяцев колонии. Подробности скандала с участием стендапера — в отдельном материале «Вечерней Москвы».

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.