Экс-ректор ПсковГУ признала вину по делу о «мертвых душах»

Бывший ректор ПсковГУ Наталья Ильина признала вину в полном объеме по делу о мошенничестве. Женщина трудоустроила в вуз своего знакомого, однако тот не проработал ни дня. Обвиняемая получала за него зарплату.

Об этом во вторник, 27 января, стало известно из обвинительного заключения.

— Доказательствами, подтверждающими обвинение Ильиной Н. А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ являются: показания обвиняемой (подозреваемой) Ильиной Н. А., которая вину в инкриминируемых ей преступлениях признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, — пишет ТАСС со ссылкой на материалы обвинительного заключения.

Экс-ректор ПсковГУ также признала вину в превышении должностных полномочий. В деле числится 16 таких эпизодов.

Ильину задержали в апреле 2025-го. Тогда она стала фигуранткой уголовного дела по факту мошенничества. По версии следствия, женщина в течение нескольких лет начисляла сотрудникам вуза повышенные зарплаты и премии, часть из которых забирала себе. Следователи выяснили, что Ильина стала внезапно много зарабатывать. Всего за три года зарплата Ильиной увеличилась в два раза. Она также взяла на работу своего знакомого, который фактически не появлялся в вузе. Благодаря этому фигурантка могла присвоить около 10 миллионов рублей. Сколько лет колонии грозит экс-ректору ПсковГУ — в материале «Вечерней Москвы».