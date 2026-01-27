Суд вынес приговор мужчинам, подстраивавшим поломки машин в Подмосковье

Подольский городской суд назначил наказание мужчинам по фамилии Саргасян и Аветисян, которые подстраивали поломки машин пожилых водителей на трассах, в том числе на дороге М-2 «Крым».

Об этом во вторник, 27 января, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Суд признал фигурантов виновными и назначил наказание в виде лишения свободы: Саргасяну Ш. Э. — сроком на три года и шесть месяцев; Аветисяну Г. Н. — сроком на три года и четыре месяца, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Фигуранты действовали сообща. Аветисян останавливал водителей на трассе, незаметно брызгал на их машины масло, в результате чего от автомобилей шел дым. В это время второй обвиняемый якобы случайно проезжал мимо на эвакуаторе, останавливался и предлагал свою помощь. Машины потерпевших отвозили в сервис, где злоумышленники производили «срочный» ремонт. За свои услуги они брали до 140 тысяч рублей.

Ранее в Подмосковье осудили банду автоподставщиков. Мужчины инсценировали ДТП, фальсифицировали документы и подделывали номера, а затем обращались в страховую. Так они получили 3,4 миллиона рублей. Одного из фигурантов приговорили к семи годам колонии, а второго осудили на пять лет.