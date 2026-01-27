Троих подростков спасли со льдины на калининградском озере

Трое несовершеннолетних были эвакуированы со льдины на озере в парке Южном в Калининграде. Инцидент произошел, когда подростки решили прогуляться по ледяному покрову водоема. Отойдя на значительное расстояние от берега, они почувствовали, что лед начал трещать под ногами, и стали звать на помощь.

© Московский Комсомолец

Очевидцы происшествия незамедлительно сообщили о ситуации в экстренные службы. На вызов оперативно прибыли расчеты городских спасателей и пожарных Главного управления МЧС России по Калининградской области. Специалисты смогли безопасно доставить подростков на берег.

После эвакуации все трое были переданы медикам для обязательного осмотра. В пресс-службе регионального МЧС подтвердили, что здоровью спасенных подростков ничто не угрожает, и серьезных травм они не получили.

В ведомстве подчеркнули, что инцидент завершился благополучно благодаря оперативности профессиональных служб и бдительности калининградцев, своевременно обратившихся за помощью. Спасатели в очередной раз напоминают об опасности выхода на непрочный лед, особенно в период оттепелей.