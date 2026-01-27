Адвокат Кузьмин подал жалобу в Конституционный суд на статью из УК РФ

Московский адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «МКМ» Геннадий Кузьмин подал в Конституционный суд РФ жалобу против положений статьи 174.1 УК РФ о легализации доходов, полученных преступным путем. Эксперт полагает, что статья нарушает основные конституционные нормы, позволяя повторно привлекать к уголовной ответственности за одни и те же налоговые правонарушения.

Закон предусматривает прекращение уголовных дел по факту неуплаты налогов, если налогоплательщик добровольно компенсировал задолженность, штрафы и пени. Однако судебная практика показывает, что такие лица нередко привлекаются по статье о легализации дохода, якобы полученного незаконным способом.

По мнению адвоката, это равнозначно двойной ответственности за одно деяние, что недопустимо согласно Конституции РФ. Дополнительное привлечение по статье о легализации ставит обвиняемого в ситуацию вынужденного признания вины, тогда как юридически вина не была признана судом ранее.

Подобная практика существенно ущемляет свободу предпринимательской деятельности и право собственности, поскольку фактически означает ограничение использования возвращенных государству средств. Кузьмин настаивает на признании соответствующих норм уголовного кодекса несоответствующими основным законам России, сообщает РИАМО.

