Пираньи устроили кровавый пир из туристов на популярном курорте

В бразильском штате Баия пострадали туристы. В реке Парагуасу в муниципалитете Яку пираньи атаковали людей, решивших искупаться. В результате не менее 10 человек получили серьезные травмы. Подробностями делится издание Daily Mirror.

© Московский Комсомолец

Нападение хищных рыб произошло в воскресенье на популярном у туристов участке реки. Многочисленные пострадавшие получили рваные раны ног - в основном стоп и лодыжек. Шокирующие фотографии с места происшествия запечатлели жертв с окровавленными бинтами.

Местные власти оперативно отреагировали на чрезвычайную ситуацию. Участок реки, где произошли нападения, был немедленно закрыт для купания. Было объявлено о начале технического исследования причин агрессивного поведения пираний и установке предупреждающих знаков.

Пираньи, обладающие одним из самых мощных укусов среди рыб благодаря острым зазубренным зубам, представляют серьезную опасность. Сотрудники местного киоска оказали первую помощь первым пострадавшим и помогли доставить их в ближайший медпункт.

Это место ежедневно привлекает до двух тысяч отдыхающих в выходные и праздничные дни, что делает произошедшее особенно масштабной трагедией. Властям теперь предстоит выяснить, что спровоцировало необычное поведение рыб в этом, казалось бы, идиллическом туристическом месте.