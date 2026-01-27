Суд разберется в деле мужчины, убившего криминального авторитета Кардаву

Столичный суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который участвовал в расстреле криминального авторитета Вахтанга Кардавы в ресторане «Желтая Субмарина» в Москве в 2005 году.

© Прокуратура Москвы

Об этом во вторник, 27 января, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Уголовное дело с утвержденным в прокуратуре города Москвы обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказала Нефедова.

Мужчина находится в СИЗО. Кардаву и двух его знакомых, в числе которых был его охранник, расстреляли в апреле 2005-го. Тогда четверо подозреваемых вошли в ресторан в 1-м Тверском-Ямском переулке и открыли огонь. Кардава скончался в больнице. Спустя годы удалось задержать одного из подозреваемых. Фигурант прятался от следователей, живя под чужим именем.

