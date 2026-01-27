Тело мужчины нашли около домов в Сергиевом Посаде

Мужчина ранил женщину в Сергиевом Посаде, а затем покончил с собой. Его тело нашли рядом с жилыми домами.

Об этом во вторник, 27 января, сообщили очевидцы.

— В Сергиевом Посаде возле одного из домов найдено тело мужчины. Он покончил с собой, а до этого, по предварительным данным, нанес серьезные ножевые ранения женщине, — пишет Telegram-канал «МК: срочные новости» со ссылкой на очевидцев.

За жизнь пострадавшей борются врачи.

10 января тело мужчины нашли около одного из домов в ЖК «Домодедово парк». Предварительно, его смерть наступила в результате множественных травм. На место прибыли правоохранители. Следователи установят все обстоятельства трагедии.