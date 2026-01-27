В Москве задержали афериста, похитившего полмиллиона у граждан в 2023 году

Полицейские задержали на улице Академика Янгеля москвича по подозрению в мошенничестве. Силовики выяснили, что несколько лет назад он похитил у граждан около 545 тысяч рублей.

Об этом во вторник, 27 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— В ходе комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что мужчина причастен еще к трем эпизодам противоправной деятельности. Обманным путем злоумышленник завладел денежными средствами в размере около 545 тысяч рублей, — рассказали на сайте ведомства.

Москвич находился под следствием еще с 2023 года. Однако его не удавалось поймать. Афериста удалось задержать после очередного преступления.

Молодой человек под видом сотрудника банка завладел личными данными 19-летней девушки и перевел себе с ее счета 210 тысяч рублей. Уголовные дела в отношении фигуранта объединили в одно производство. Его отпустили под подписку о невыезде.

В Мытищах задержали сотрудника банка, обманувшего пенсионерку более чем на один миллион рублей. Он воспользовался тем, что женщина предоставила свои личные данные, и перевел деньги себе на счет. В итоге молодого человека задержали. По факту произошедшего завели уголовное дело.