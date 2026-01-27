Мужчина пойдет под суд за убийство авторитета Вахтанга Кардавы в центре Москвы

Прокуратура направила в суд уголовное дело мужчины, обвиняемого в заказном убийстве криминального авторитета в ресторане в центре Москвы в 2005 году. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Больше 20 лет назад, 25 апреля 2005 года, в ресторане «Желтая Субмарина» в центре Москвы был убит известный в криминальном мире Вахтанг Кардава. Четверо вооруженных мужчин приехали в 1-й Тверской-Ямской пер. на машине, ворвались в ресторан, произвели множественные выстрелы из огнестрельного оружия – пистолетов-пулеметов с глушителями в сторону сидящего за столом Кардавы и скрылись», – говорится в сообщении.

В результате перестрелки были убиты Кардава, его знакомый и охранник. По горячим следам преступление раскрыть не удалось, однако было очевидно, что убийство носит заказной характер.

«После повторного анализа материалов уголовного дела был задержан один из нападавших. Выяснилось, что он вклеил в чужой паспорт свое фото и 20 лет жил под другим именем. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, незаконном обороте оружия и использовании поддельных документов. Уголовное дело с утвержденным в прокуратуре Москвы обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей. В отношении соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство», – добавили в ведомстве.