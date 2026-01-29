Суд в Подмосковье продлил арест сотруднику пыточного рехаба «Антонов PRO»

Видновский городской суд продлил арест мужчине с фамилией Вихарев, который работал в пыточном рехабе «Антонов PRO». Его обвиняют в незаконном лишении свободы постояльцев организации. Об этом в четверг, 29 января, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Суд продлил Вихареву М. меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на четыре месяца, до 04.04.2026 года, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Мужчина вместе с другими соучастниками не давал постояльцам свободно передвигаться по центру, избивал их и морил голодом.

Сам владелец рехаба, Максим Антонов, также находится под стражей. Он пробудет в СИЗО как минимум до 3 февраля. Помимо основателя центра, арестовали сотрудников организации.

Антонова задержали в начале декабря прошлого года. Ему предъявили обвинение в незаконном лишении свободы постояльцев. Мужчине грозит восемь лет колонии. Во время суда Антонов заявил, что постояльцы могли в любое время покинуть центр. Что известно об ужасах, которые творились в рехабе — в материале «Вечерней Москвы».