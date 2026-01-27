Прокурор запросил пять лет колонии для комика Останина*

Гособвинитель потребовал приговорить стендап-комика Артемия Останина*, обвиняемого в разжигании ненависти и оскорблении чувств верующих, к пяти годам и 11 месяцам колонии.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 27 января, сообщил корреспондент из зала суда.

— Комика Артемия Останина* потребовали приговорить к пяти годам и 11 месяцам колонии за шутку про инвалида. Также ему попросили назначить 300 тысяч рублей штрафа и на три года запретить выкладывать материалы в интернет, — передает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на журналиста.

Сам мужчина не признал вину. Останин* заявил, что при задержании его якобы избили силовики. Кроме того, во время судебного заседания он сделал предложение своей девушке.

Останина* задержали после его шутки над инвалидом. Он назвал человека с ограниченными возможностями здоровья «скейтером без ног». Позднее запись с концерта опубликовали в интернете. Ее увидели активисты и сообщили об этом следователям. Комику предъявили обвинения в нескольких преступлениях. Помимо разжигания ненависти и оскорбления чувств верующих, ему инкриминируется создание ОПГ. Останин* находится в СИЗО. Подробности скандала с участием комика — в отдельном материале «Вечерней Москвы».

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.