Подросток взорвал петарду рядом с детской коляской

Сотрудники полиции установили личность подростка в Саранске, который бросил петарду рядом с детской коляской. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

Сам инцидент произошел в декабре: на пешеходном переходе подросток бросал под ноги прохожим петарды, одна из которых взорвалась рядом с детской коляской.

13-летний школьник объяснил полицейским, что петарды он купил в интернет-магазине, а потом в компании друзей решил взорвать и бросить на дорогу, но не заметил женщину с коляской.

- Семья, в которой воспитывается мальчик, является благополучной. На профилактическом учете в органах системы профилактики не состоит, - говорится в сообщении полиции.

Материалы проверки были направлены в КДНиЗП администрации района в Саранске, чтобы рассмотреть вопрос о постановке ребенка на профилактический учет. Помимо этого, полицейские провели профилактические беседы.