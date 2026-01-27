Для комика Останина запросили 5 лет 11 месяцев колонии

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Прокурор запросила 5 лет 11 месяцев колонии для стендап-комика Артемия Останина (внесен в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в оскорблении чувств верующих и создании организованной преступной группы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Прошу признать Останина виновным и назначить ему наказание в виде 5 лет 11 месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - запросила прокурор. Кроме того, сторона обвинения просит назначить Останину штраф в размере 300 тыс. рублей и запретить ему администрировать сайты на три года.

Стендап-комику Артемию Останину предъявлено обвинение в создании организованной преступной группы.

Ранее Останину были предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса: о публичных действиях, демонстрирующих явное неуважение к обществу и направленных на оскорбление чувств верующих (ч. 1 ст. 148), а также о разжигании ненависти и унижении человеческого достоинства (п. "в" ч. 2 ст. 282). В январе ему продлили срок содержания под стражей.

Согласно материалам уголовного дела, обвинение предъявлено Останину по двум публичным инцидентам, произошедшим в марте 2025 года. В ходе расследования было установлено, что 7 марта в клубе на Садовой-Черногрязской улице в Москве стендап-комик выступил с юмористическим представлением, которое, по версии следствия, содержало оскорбительные для религиозных чувств граждан и демонстрирующие явное неуважение к обществу высказывания. Позже запись этого выступления была распространена в интернете.

Кроме того, как утверждает обвинение, 15 марта в другом своем публичном выступлении в Москве Останин допустил враждебные комментарии в адрес людей с ограниченными возможностями здоровья, получивших увечья. Его действия квалифицированы как направленные на унижение человеческого достоинства и сопровождавшиеся угрозой применения насилия. Запись этого выступления также была опубликована в интернете.