Стала известна личность владельца хостела в Балашихе, в котором сгорели кубинцы

Хостел в Балашихе, в котором сгорели четверо кубинцев, может принадлежать председателю регионального отделения Союза пенсионеров России Игорю Корнееву и его жене.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 27 января, сообщили в Telegram-канале «112».

— Сгоревший хостел в Балашихе принадлежит председателю регионального отделения Союза пенсионеров России Игорю Корнееву и его супруге, — говорится в публикации.

Девять лет назад мужчина сдавал мигрантам квартиру в Реутове. Однако тогда суд не разрешил ему устраивать в помещении хостел из-за постоянных нарушений. В квартире выявили иностранцев, нарушивших правила пребывания в России.

Пожар в частном доме в Балашихе произошел 27 января. В результате возгорания погибли двое мужчин и две женщины. Предварительной версией пожара назвали неосторожное обращение с огнем. Впоследствии следователи возбудили уголовное дело. Затем стало известно, что погибшими оказались граждане Кубы. Сам дом использовался как хостел. Договор аренды у постояльцев отсутствовал. Что известно о пожаре в хостеле — в материале «Вечерней Москвы».