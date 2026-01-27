Сотрудник банка похитил миллион рублей у пенсионерки из Подмосковья

Сотрудник банка похитил более одного миллиона рублей у пенсионерки из Мытищ. Он перевел деньги себе на счет, когда женщина обратилась в кредитную организацию.

Об этом во вторник, 27 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Пожилая женщина посетила местное отделение банка, где один из сотрудников, завладев при исполнении служебных обязанностей ее персональными данными, осуществил перевод денежных средств со счета пенсионерки по номеру телефона на свое имя, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

После этого женщина обратилась в полицию. Силовики задержали подозреваемого прямо на рабочем месте. В отношении сотрудника банка завели уголовное дело о мошенничестве. Молодого человека отправили в СИЗО. Следователи устанавливают причастность фигуранта к подобным эпизодам.

Ранее сотрудница банка стала жертвой телефонных мошенников. Аферисты убедили 67-летнюю женщину перевести 32 миллиона рублей на якобы безопасный счет. Получив деньги, они удалили все чаты с женщиной.