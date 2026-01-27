Уголовное дело завели на москвича за избиение девушки и кражу ее телефонов

Правоохранители завели уголовное дело в отношении москвича, который избил знакомую ему девушку и украл у нее мобильные телефоны.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 27 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

— Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Фигурант напал на 15-летнюю девушку в декабре прошлого года. Он встретился с потерпевшей, чтобы приобрести у нее телефон за 15 тысяч рублей. Злоумышленник убедился, что за ним никто не наблюдает и избил знакомую. После этого он украл два гаджета. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. Подозреваемого задержали, он признал вину. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее мужчина ограбил знакомую москвичку в квартире дома на улице Плющеева. Он избил женщину, перевел с ее телефона себе на счет деньги, а также украл 200 тысяч рублей и украшения. Мужчину задержали. Силовики вернули владелице похищенный телефон. Обвиняемого заключили под стражу.