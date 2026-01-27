Полиция разыскала подростков, устроивших погром в магазине во Владивостоке

Сотрудники полиции установили личности несовершеннолетних, причастных к хулиганству в магазине во Владивостоке.

Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД по Приморскому краю.

«Установлено, что участниками инцидента стали 11-летний и 12-летний жители Владивостока», – сказано в сообщении.

По информации ведомства, поводом для проверки стала публикация в социальных сетях о разгроме торговой точки на улице Бестужева и причинении телесных повреждений продавцу. Личности подростков были установлены в ходе оперативных мероприятий.

В полиции уточнили, что в отношении законных представителей несовершеннолетних оформлены административные протоколы по статье о неисполнении родительских обязанностей. Находится на рассмотрении вопрос о помещении подростков в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.