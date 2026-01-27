Штраф Пугачевой за незаконную постройку пирса может достичь миллионов

Певица Алла Пугачёва в течение месяца должна будет избавиться от личного пирса, который построен рядом с домом Примадонны в Солнечногорске. Соответствующее постановление вынес Росприроднадзор после проверки Истринского водохранилища. Что теперь грозит за это самой Пугачёвой, выяснил "МК".

Итак, в процессе осмотра пирса специалисты пришли к выводу, что пирс никак официально не оформлен, не зарегистрирован и даже не аккредитован для швартовки. Также он мешает проведению торгов по акватории ( право пользования акваторией - прим.авт.). Сертификатов безопасности у него тоже нет. Так что теперь Примадонне нужно будет как-то исхитриться, но снести пристань. Факт отсутствия её в стране, разумеется, ведомство не интересует.

"За невыполнение предписания Росприроднадзора в установленный месяц Алле Пугачёвой грозит принудительный снос пирса через суд и административные штрафы. Штраф для граждан за незаконное использование водного объекта составляет от 3 000 до 5 000 рублей (ст. 7.6 КоАП РФ). Однако основная финансовая угроза — это иск о возмещении вреда, причинённого водному объекту. Если экспертиза докажет ущерб экологии (например, загрязнение или гибель рыбы), сумма может достигать миллионов рублей, рассчитанных по специальным методикам", – рассказал адвокат Александр Кудряшов.

По словам юриста, конечно, можно попытаться оформить пирс в рамках закона, но сделать это будет практически невозможно.

"Доказать законность пирса крайне сложно, так как по данным проверки нарушений несколько. Для легализации необходимо: оформить право пользования водным объектом (получить договор водопользования или решение о предоставлении акватории). Разработать и согласовать проектную документацию на пирс. Получить положительное заключение государственной экспертизы (при необходимости). Ввести объект в эксплуатацию с получением разрешения от Ростехнадзора. Также необходимо поставить пирс на государственный учёт.

Учитывая, что пирс уже построен с нарушениями и мешает торгам, скорее всего, легализовать его задним числом не получится.

"Единственный реалистичный вариант — обжаловать предписание и действия надзорных органов в суде, доказывая отсутствие нарушений или превышение полномочий. Но шансы на успех минимальны", – сообщил адвокат.

Факт отсутствия певицы в стране не снимет ответственности за ситуацию с пирсом.

"Даже если её нет в России, взыскание штрафов и ущерба всё равно возможно: судебное решение будет вынесено и при её отсутствии. Для взыскания средств судебные приставы могут арестовать и реализовать её имущество на территории РФ (недвижимость, счета, автомобили). Если активов недостаточно, долг будет висеть, и при её возвращении в страну или при появлении имущества взыскание возобновится", – подытожил Кудряшов.

Напомним, что у Аллы Пугачёвой, помимо известного замка в деревне Грязь, есть ещё и целое поместье в Солнечногорске на берегу Истринского водохранилища. Дом неоднократно пытались продать, но сделка постоянно срывалась. Также в нем жил внук Пугачёвой Никита Пресняков. По слухам, недавно было принято решение сдавать особняк в аренду за 700 тысяч рублей в месяц.