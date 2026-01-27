Комик Останин посмеялся над замечаниями судьи в зале суда

Обвиняемый в экстремизме комик Артемий Останин (включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на заседании суда попробовал шутить со свидетелем и посмеялся над замечаниями судьи, передает корреспондент "РГ" из Мещанского районного суда Москвы.

Сначала Останин во время допроса свидетельницы Валерии Наумовой вновь предложил ей выйти замуж, а когда давала показания еще одна участница процесса Александра Василенко, спросил ее:

- Свидетельницей на свадьбу пойдешь?

Судья Олеся Менделеева сделала несколько замечаний комику, но тот в ответ посмеялся.

- Меня задержали в аэропорту города Минска, - заявил Останин во время своего допроса. - Улетал, чтобы отпраздновать день рождения. Сотрудники аэропорта задержали, сказали, что я нахожусь в розыске. Далее трое людей меня забрали на машине, везли меня через лес. Там они остановились, меня избили дубинками, шокерами, нож прислонялся к горлу.

По поводу неудачных шуток с высказываниями, которые были отнесены к экстремистским, фигурант заявил:

- Я вызывал смех в зале, никто ко мне лично не подошел и не сказал, что я кого-то оскорблял.

Напомним, что Артемий Останин обвиняется в оскорблении чувств верующих и разжигании вражды.