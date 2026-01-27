Комик Останин*, пошутивший про инвалида, сделал предложение девушке в суде
Стендап-комик Артемий Останин*, которого обвинили в разжигании ненависти после шутки об инвалиде, сделал своей девушке Валерии Наумовой предложение во время судебного заседания.
Об этом во вторник, 27 января, сообщил корреспондент из зала суда.
Девушка комика ответила возлюбленному согласием. Она также заявила, что в шутках ее парня, за которые его судят, не было экстремизма.
Останин* стал фигурантом уголовного дела после своего выступления, в ходе которого назвал инвалида «скейтером без ног». Запись с концерта опубликовали в Сети, после чего видеозапись посмотрели следователи. Кроме того, мужчину обвинили в оскорблении чувств верующих за другую шутку. В январе этого года Останину* снова продлили арест. Он пробудет в СИЗО до 25 июня. Позднее фигуранта обвинили в создании ОПГ. По версии следствия, ему помогали создавать короткие выступления, направленные на оскорбление чувств верующих. Подробности скандала с участием комика — в отдельном материале «Вечерней Москвы».
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.