Комик Останин*, пошутивший про инвалида, сделал предложение девушке в суде

Стендап-комик Артемий Останин*, которого обвинили в разжигании ненависти после шутки об инвалиде, сделал своей девушке Валерии Наумовой предложение во время судебного заседания.

Об этом во вторник, 27 января, сообщил корреспондент из зала суда.

— Останин* сделал Наумовой предложение. Судья Олеся Менделеева пыталась пресечь это и сказала Останину*, что они не на свидании и нужно задавать вопросы только по существу дела, — передает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на журналиста.

Девушка комика ответила возлюбленному согласием. Она также заявила, что в шутках ее парня, за которые его судят, не было экстремизма.

Останин* стал фигурантом уголовного дела после своего выступления, в ходе которого назвал инвалида «скейтером без ног». Запись с концерта опубликовали в Сети, после чего видеозапись посмотрели следователи. Кроме того, мужчину обвинили в оскорблении чувств верующих за другую шутку. В январе этого года Останину* снова продлили арест. Он пробудет в СИЗО до 25 июня. Позднее фигуранта обвинили в создании ОПГ. По версии следствия, ему помогали создавать короткие выступления, направленные на оскорбление чувств верующих. Подробности скандала с участием комика — в отдельном материале «Вечерней Москвы».

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.