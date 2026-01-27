Во Владивостоке двое подростков разгромили магазин

Сотрудники полиции установили личности двух хулиганов, которые разгромили магазин во Владивостоке и нанесли телесные повреждения продавцу.

Ими оказались подростки 11 и 12 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Приморском краю.

"В ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию о том, что в магазине на улице Бестужева неизвестные совершили хулиганские действия: разгромили торговую точку и нанесли телесные повреждения продавцу. Сотрудники полиции установили личности участников инцидента. Ими оказались 12-летний и 11-летний жители Владивостока", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в отношении законных представителей подростков составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних Фрунзенского района.

Кроме того, решается вопрос о помещении подростков в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Приморскому краю.