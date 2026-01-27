Убийца расстрелял четверых спецназовцев, уходя от погони

В Черкасской области в ходе спецоперации по задержанию опасного преступника погибли четверо офицеров полиции. Как сообщает Национальная полиция Украины, фигурант, разыскиваемый за совершение убийства, открыл прицельный огонь по правоохранителям в момент попытки его захвата. Несмотря на то что спецназовцы ликвидировали нападавшего на месте, потери среди личного состава оказались катастрофическими.

В официальном заявлении ведомства подчеркивается исключительный героизм павших сотрудников, среди которых были опытные участники боевых действий.

«Не описать словами боль этой потери», — заявили в руководстве структуры, отметив, что четверо полицейских отдали свои жизни, чтобы убийца больше никогда не смог посягнуть на мирных граждан.

Среди погибших числятся командир взвода быстрого реагирования майор Сергей Сафронов и заместитель командира роты особого назначения майор Александр Флоринский.

Представители правоохранительных органов акцентировали внимание на том, что риски для жизни остаются крайне высокими даже в глубоком тылу.

В результате перестрелки также погибли старший лейтенант Денис Половинка и майор Владимир Бойко, еще один офицер, старший лейтенант Александр Шпак, получил тяжелые ранения и находится под наблюдением врачей.