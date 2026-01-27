Сын Усольцевой раскрыл новую информацию об обыске машины пропавших

Пасынок пропавших в конце сентября в красноярской тайге Сергея Усольцева и сын его жены Ирины Данил Баталов опроверг ранее распространявшуюся информацию о том, что в их машине в тайге нашли деньги. Об этом сообщает URA.RU.

По словам собеседника издания, он лично присутствовал при осмотре машины: никаких денег там не было.

Историю с деньгами полностью придумали журналисты, добавил Данил.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в машине якобы нашли 300 тысяч рублей.

Ранее в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии заявили об отсутствии сведений о том, что Сергей Усольцев состоял в какой-либо секте.