Лифт с пассажиром внутри рухнул с восьмого этажа в Нижегородской области

В Нижегородской области лифт с мужчиной внутри рухнул с высоты. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов города Арзамаса — лифт с находившимся в нем пассажиром рухнул с высоты восьмого этажа. В результате случившегося мужчина получил травмы, его жизни и здоровью в данный момент ничего не угрожает.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранительные органы устанавливают детали и обстоятельства произошедшего. Стражи порядка планируют изъять и тщательно изучить техническую документацию по обслуживанию и эксплуатации упавшего подъемника.