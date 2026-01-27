Россиянин избил мать тазиком с фаршем и угрожал ей топором

В Лысьве будут судить местного жителя, который угрожал собственной матери и едва не набросился на нее с топором. Об этом сообщает УМВД Пермского края.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года в квартире на улице Ленина. После распития спиртных напитков между мужчиной и его матерью возникла ссора. В ходе конфликта обвиняемый бросил в пожилую женщину кухонный таз с фаршем, схватил топор и угрожал пожилой женщине, разломав мебель в комнате.

Пенсионерка испугалась и начала кричать, дебошир сбежал. Соседи услышали шум и вызвали полицию, им удалось задержать нападавшего. В отношении жителя Лысьвы было возбуждено уголовное дело, материалы расследования направлены в суд. Фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого в Петербурге 24-летний мужчина из-за 8 тысяч рублей избил свою 75-летнюю бабушку. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. Ее ранее неоднократно судимого внука задержали стражи порядка.