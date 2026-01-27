Мужчина помог пожарным спасти своего сына при пожаре в хостеле в Балашихе

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Мужчина, которого спасли при пожаре в хостеле в Балашихе, помог пожарным спасти своего сына. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Прибывшие [на место тушения] огнеборцы обнаружили в доме дезориентированного мужчину. Он сообщил, что в комнате остался его ребенок. В условиях плохой видимости и высокой температуры пожарные нашли ребенка и вынесли его на руках в маске спасаемого", - сказали в министерстве.

Из дома по лестницам были спасены двое пожилых людей. Для этого им надели средства защиты органов дыхания. С верхнего этажа по трехколенной лестнице был спасен 17-летний подросток. Также был спасен еще один человек. Еще 11 человек эвакуировались самостоятельно. Всего в доме в момент пожара находился 21 человек.