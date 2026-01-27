Пьяный мужчина приставал к девочке на станции метро «Окружная»

Пьяному мужчине понравилась девочка на станции метро «Окружная». Он начал ее домогаться, потрогав за ягодицы.

Об этом во вторник, 27 января, сообщили в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

— Рядом с ним (мужчиной — прим. «ВМ») стояла несовершеннолетняя, которая «понравилась» ему, она и стала жертвой. Мужчина прямо на платформе начал трогать ее за лицо и ягодицы, а также гладить по спине, просунув свою руку ей под куртку, — говорится в публикации.

Инцидент произошел еще 21 января. После этого девочка вместе с одним из родителей написала заявление в полицию. Злоумышленника задержали. Мужчина признал вину, но пытался оправдать свое поведение тем, что ему якобы действительно понравилась девочка, а потрогал ее, потому что был пьян. В итоге Останкинский суд отправил правонарушителя за решетку на 10 суток.

В октябре прошлого года мигрант домогался школьницы на перегоне между станциями «Гостиный двор» и «Маяковская» в Санкт-Петербурге. Мужчина потрогал девочку за ягодицы на глазах у других пассажиров. Подозреваемого позднее задержали и завели уголовное дело.