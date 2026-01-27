Суд продлил арест мужчине, обманувшему родственницу бойца СВО на полмиллиона

Дмитровский городской суд продлил срок ареста мужчине, получившему от родственницы бойца специальной военной операции на Украине 500 тысяч рублей за якобы помощь в возращении военного из плена.

Об этом во вторник, 27 января, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Суд продлил (обвиняемому — прим. «ВМ») срок содержания под стражей на один месяц, а всего до семи месяцев по 27 февраля 2026 года включительно, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Злоумышленник обманул потерпевшую в июле прошлого года. Он получил от женщины деньги за «помощь» в возращении бойца из украинского плена. Мужчину задержали в тот момент, когда он пересчитывал средства.

Кроме того, аферист ввел в заблуждение другую жертву. Он получил от потерпевшей 150 тысяч рублей за якобы оказание помощи в оформлении договора социального найма жилья для военного. Позднее ему передали вторую часть суммы в таком же размере. Потерпевшая также перевела фигуранту почти 100 тысяч рублей на банковскую карту.

Ранее мошенники попытались обмануть на полмиллиона рублей благотворительный фонд «Батальон» в подмосковной Дубне. Злоумышленник под видом сотрудника ФСБ хотел получить деньги за эвакуацию якобы попавших в плен бойцов. Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело.