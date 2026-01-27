Неизвестные в седьмой раз разбили мемориальную табличку на доме Политковской

Неизвестные вандалы уже в седьмой раз разбили на стене дома в Москве мемориальную табличку, посвященную памяти журналистки Анны Политковской.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 27 января, сообщили в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

— Памятную табличку на стене дома на Лесной улице, где была убита Анна Политковская, уничтожили уже в седьмой раз, — говорится в публикации.

Впервые вандалы разбили мемориальную доску 18 января. Позднее зампредседателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов назвал произошедшее «путем разрушения, а не созидания». Он также предложил ужесточить ответственность за акты вандализма.

Впоследствии правонарушителя, разбившего табличку, нашли и наказали. Мужчину оштрафовали на тысячу рублей. Во время суда он заявил, что табличка сама упала и разбилась. Свою вину мужчина отрицал.

Политковскую застрелили в лифте своего дома 7 октября 2006 года. По версии следствия и суда, организатором преступления являлся криминальный авторитет и предприниматель из Чечни Лом-Али Гайтукаев, которого впоследствии приговорили к пожизненному лишению свободы.