Россиянку обвиняют в удушении собственной малолетней дочери

В Уфе арестовали 29-летнюю местную жительницу по обвинению в убийстве собственной малолетней дочери. Соответствующее решение вынес Октябрьский районный суд города, удовлетворив ходатайство следственных органов.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, трагический инцидент произошел в минувшую субботу, 25 января. По данным следствия, женщина сдавила шею ребенка. В результате этого девочка скончалась от асфиксии.

Суд постановил заключить подозреваемую под стражу в качестве меры пресечения. Она пробудет в следственном изоляторе почти два месяца - до 25 марта включительно.

Принятое судебное решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке в течение срока, отведенного законом.Уголовное дело находится на стадии предварительного расследования, в ходе которого будут установлены все детали и мотивы произошедшего.