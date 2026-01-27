Задержана бывшая вице-губернатор Кубани Минькова

В Краснодаре задержана бывшая вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова, возглавлявшая до этого социальный блок правительства региона. Об этом сообщает портал 93.RU со ссылкой на источник.

Анну Минькову, которая сейчас занимает пост генерального директора телеканала «Кубань 24», задержали сотрудники краевого управления ФСБ. По предварительной информации, её подозревают в мошенничестве в сфере здравоохранения, которую она курировала на госслужбе.

Она ушла с поста вице-губернатора в конце октября 2025 года после десяти лет работы, назвав это решение личным. Сразу после отставки она возглавила медиагруппу «Кубань 24», где ранее работала заместителем директора и директором.

Её преемником в правительстве края стал бывший гендиректор того же медиахолдинга Александр Руденко.