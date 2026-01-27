Пьяный москвич избил ложкой для обуви соседку по дому

Пьяный житель Москвы избил ложкой для обуви соседку по дому на Медынской улице из-за того, что пожилая женщина часто заказывала доставку.

Об этом во вторник, 27 января, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Росгвардии по Москве.

— 53-летний москвич бросился на пенсионерку с подвернувшимся под руку предметом быта. Причиной агрессии стало обвинение соседки в личных неудобствах из-за ее частых интернет-заказов с доставкой товара на дом, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина выскочил на лестничную клетку в одном тапочке. Там его уже ждали росгвардейцы. Правоохранители задержали агрессора и передали его полицейским для дальнейших разбирательств.

Ранее житель Подмосковья убил свою соседку из-за вспыхнувшего между ними конфликта. Злоумышленник взял топор и 19 раз ударил пенсионерку по голове, шее и лицу. Подозреваемого впоследствии задержали. Его заключили под стражу. В январе этого года суд продлил арест мужчине на полгода.