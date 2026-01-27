За покушение на сотрудника банка 25-летней давности задержаны два брата

Сотрудники полиции и криминалисты СК России раскрыли покушение на убийство, совершенное почти 25 лет назад в подмосковном Сергиевом Посаде.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, 16 июня 2001 года было совершено покушение на начальника службы безопасности местного отделения банка. Его подкараулили возле дома по месту жительства. Пострадавший выжил, но был госпитализирован, стрелок скрылся.

В ходе проведения оперативных мероприятий и экспертных исследований удалось установить, что к преступлению имеют отношение два родных брата, жители Тульской области. Один из них должен был семье сотрудника банка 2 000 долларов. Чтобы не отдавать долг, мужчина попросил своего брата устранить кредитора.

Сейчас оба подозреваемых заключены под стражу.