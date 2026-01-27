У Курильских островов произошло землетрясение

У Курильских островов произошло подводное землетрясение. Об этом агентству РИА Новости рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По сведениям специалиста, подземные толчки были зафиксированы в районе Северных курил в водах Тихого океана. Эпицентр землетрясения располагался в 239 километрах к востоку от Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг залегал на глубине 23 километров. Магнитуда сейсмических толчков составила 5 баллов. Ощущалось ли землетрясение на суше, не сообщалось, угрозу цунами в регионе также не объявляли.

Последнее землетрясение на Курильских островах регистрировали только 26 января. Тогда его эпицентр находился в 139 километрах восточнее Северо-Курильска в акватории архипелага. Магнитуда сейсмических толчков — 5,2. Это было не единственное за сутки землетрясение — предыдущее произошло несколькими часами ранее, его магнитуда достигла 5,3. Эпицентр размещался в 149 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.