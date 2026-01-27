Бастрыкин заинтересовался делом москвича, который преследует бывшую жену
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход расследования уголовного дела в отношении москвича, который преследует бывшую супругу и угрожает женщине.
Об этом во вторник, 27 января, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве по данному факту расследуется уголовное дело. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Беляеву Д. В. доложить о ходе расследования уголовного дела, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Женщина стала жертвой преследования со стороны бывшего супруга. Она не стала терпеть и обратилась в полицию, но правоохранители никак не отреагировали. Тогда за дело взялись представители СК.
Ранее житель Сочи напал на бывшую девушку. Мужчина сломал ей два ребра, руку, челюсть и выбил глаз, который не удалось спасти. «Вечерняя Москва» пообщалась с пострадавшей и выяснила, как произошло нападение.