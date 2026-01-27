Бастрыкин заинтересовался делом москвича, который преследует бывшую жену

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход расследования уголовного дела в отношении москвича, который преследует бывшую супругу и угрожает женщине.

Об этом во вторник, 27 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина стала жертвой преследования со стороны бывшего супруга. Она не стала терпеть и обратилась в полицию, но правоохранители никак не отреагировали. Тогда за дело взялись представители СК.

