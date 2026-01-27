В подмосковном Сергиевом Посаде оперативники раскрыли преступление спустя 24 года

«Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из Московской и Тульской областей, во взаимодействии с Главным управлением криминалистики СК России, задержаны подозреваемые в покушении на убийство руководителя службы безопасности одного из банковских отделений, совершенном 24 года назад.16 июня 2001 года в г. Сергиевом Посаде Московской области неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия в мужчину, на тот момент занимавшего должность начальника службы безопасности местного отделения банка. Преступление было совершено у дома, в котором проживал потерпевший. Он получил ранение, но выжил. Стрелявший скрылся.По горячим следам причастных к покушению установить не удалось. Следователем прокуратуры было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 УК РФ.В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет, в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий и экспертных исследований, оперативники вышли на след подозреваемых. Ими оказались родные братья из Тульской области, которые были задержаны по месту жительства.По имеющимся данным, один из задержанных имел долговые обязательства в сумме 2 тысячи долларов перед семьей потерпевшего. Чтобы не отдавать их, злоумышленник вступил в преступный сговор со своим братом, который взялся устранить кредитора. Для этого исполнитель получил сведения о месте проживания, автомобиле и внешности жертвы. Киллер подкараулил мужчину у его дома, выстрелил в него и скрылся с места происшествия. Следственными органами фигурантам предъявлены обвинения, оба заключены под стражу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк Скачать видео